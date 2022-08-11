Шойгу проверил выполнение госзаказов на двух российских предприятиях

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказов в Московской и Тульской областях

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с инспекцией предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

В Коломне он проверил ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения», где ему показали последние образцы вооружения и военной техники.

В Тульской области посетил Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Во время визита он осмотрел производственные линии для сбора легкобронированной военной техники.

«Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Сергей Шойгу провел неформальную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время разговора они обсудили наступательные действия армии России.