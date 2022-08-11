В Киргизии в припаркованном у ТЦ автомобиле нашли гранату

МВД Киргизии сообщило, что саперы нашли гранату в стоящем у ТЦ в Бишкеке автомобиле

В Бишкеке саперы нашли гранату в автомобиле, припаркованном у местного торгового центра. Об этом сообщили в МВД Киргизии, передает ТАСС.

Отмечается, что автомобиль стоял у ТЦ «Азия-молл». Ранее стало известно, что всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали в связи с анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве.

В июле Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о предотвращении теракта, который планировалось совершить во время празднования Курбан-байрама.

По данным ведомства, к организации были причастны двое боевиков из Сирии, которые прибыли в страну по поддельным паспортам. Один из них был инструктором по изготовлению самодельных взрывных устройств.