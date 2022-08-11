Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киргизии в припаркованном у ТЦ автомобиле нашли гранату

МВД Киргизии сообщило, что саперы нашли гранату в стоящем у ТЦ в Бишкеке автомобиле

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

В Бишкеке саперы нашли гранату в автомобиле, припаркованном у местного торгового центра. Об этом сообщили в МВД Киргизии, передает ТАСС.

Отмечается, что автомобиль стоял у ТЦ «Азия-молл». Ранее стало известно, что всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали в связи с анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве.

В июле Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о предотвращении теракта, который планировалось совершить во время празднования Курбан-байрама.

По данным ведомства, к организации были причастны двое боевиков из Сирии, которые прибыли в страну по поддельным паспортам. Один из них был инструктором по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Властей российских регионов уличили в недостаточной защите лесов
В Киргизии в припаркованном у ТЦ автомобиле нашли гранату
Подразделения ЛНР закрепились в Артемовске
Экс-сотрудник ФСИН высказался об угрозе нового срока для скопинского маньяка
Названа дата запуска прямых рейсов в Тунис для россиян
Банки согласились изменить условия по кредитам россиян на триллионы рублей
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.