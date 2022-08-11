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Друг убитой в Петербурге порноактрисы рассказал о последних днях ее жизни

Друг убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Гришман рассказал о ее ненависти к бойфренду

Фото: Shutterstock

Порноактриса и блогерша Анастасия Хамловская, известная под фамилией Гришман, ненавидела своего бойфренда, задержанного по подозрению в ее убийстве. Об этом рассказал Super.ru друг убитой Кирилл.

«Пишут, что она сама хочет своей смерти, но это не так. У нас с ней были потрясающие, адекватные и здоровые романтические отношения, мы планировали совместное будущее. Настя цвела и хотела сделать кучу всего, она была жизнерадостной», — поделился он.

По словам собеседника издания, в течение последних трех месяцев он был рядом с убитой почти каждый день. В последний раз они виделись 31 июля. «Мы планировали совместную жизнь, когда история с Димой наконец-то закончится. Я пытался ей с этим помогать и поддерживать, она его уже ненавидела и не могла находиться рядом», — сообщил он.

Приятель убитой также рассказал, что утром 31 июля они с Гришман пошли завтракать после проведенной вместе ночи. «Потом она начала подолгу отвечать, говорила, что ей надо подумать, после чего написала, что я ей не нужен. Оказалось, что это уже писала не она», — добавил он.

Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванную.

По подозрению в убийстве задержали ее 24-летнего бойфренда. Мужчина сначала утверждал, что в день убийства между ними произошла ссора — он схватил нож, а затем «испугался и убежал». Затем молодой человек заявил, что Гришман сама попросила убить ее.

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Варвара Кошечкина
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