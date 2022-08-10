Задержание молодого человека убитой в Петербурге порноактрисы попало на видео

СКР показал видео задержания молодого человека зарезанной в Петербурге порноактрисы

Задержание 24-летнего молодой человека 26-летней порноактрисы и тикток-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, тело которой нашли с многочисленными резаными ранами, попало на видео. Запись в среду, 10 августа, публикует следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

На кадрах видно, как правоохранители ведут подозреваемого в полицейский участок.

Мужчина утверждает, что в день убийства между ними произошла ссора — он схватил нож, а затем «испугался и убежал». В уголовном розыске уточнили, что подозреваемый долгое время скрывался.

Также стало известно, что фигурант является уроженцем Омской области. Он дважды судим — за кражи и уклонение от воинской службы.

Ранее сообщалось, что бойфренд Хамловской признался в ее убийстве. О мотивах преступления он ничего не рассказал.

Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.