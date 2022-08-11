Парикмахер заперла клиентку в салоне в одиночестве с краской на голове

Блогерша Элоиза Райт рассказала, как была заперта в салоне красоты с краской на голове

Блогерша Элоиза Райт пожаловалась на парикмахера, которая заперла ее в салоне красоты одну во время окрашивания волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом eloisewright___ рассказала, как записалась в парикмахерскую на процедуру окрашивания волос. Сообщается, что посреди процедуры стилист заявила, что ей нужно идти домой, и заверила клиентку, что краску с ее головы смоет другой специалист.

Через некоторое время Райт обнаружила, что осталась в салоне одна, поскольку вторая сотрудница салона тоже ушла. Уточняется, что дверь помещения была заперта на ключ. «Теперь я сижу здесь, смотрю, как таймер на моем телефоне отсчитывает время. Некому даже смыть краску. Есть идеи, что мне делать?» — поинтересовалась она.

Упомянутый ролик набрал более 292 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение по поводу случившегося в комментариях. «Я бы смыла самостоятельно и ушла, не заплатив», «Что они о себе возомнили? Не плати», «Надеюсь, ты не дала им денег», — писали юзеры.

В июле посетительница салона красоты в Плимуте, Англия, отправилась «за едой» в соседний магазин посреди процедуры и пропала. После того как мастер нанес на ее локоны красящий состав и завернул их в фольгу, клиентка заявила, что проголодалась, и вышла за снеками в супермаркет через дорогу. Женщина не вернулась и осталась должна салону 70 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей).