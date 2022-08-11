Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер заперла клиентку в салоне в одиночестве с краской на голове

Блогерша Элоиза Райт рассказала, как была заперта в салоне красоты с краской на голове

Кадр: @eloisewright___ / Tiktok

Блогерша Элоиза Райт пожаловалась на парикмахера, которая заперла ее в салоне красоты одну во время окрашивания волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом eloisewright___ рассказала, как записалась в парикмахерскую на процедуру окрашивания волос. Сообщается, что посреди процедуры стилист заявила, что ей нужно идти домой, и заверила клиентку, что краску с ее головы смоет другой специалист.

Через некоторое время Райт обнаружила, что осталась в салоне одна, поскольку вторая сотрудница салона тоже ушла. Уточняется, что дверь помещения была заперта на ключ. «Теперь я сижу здесь, смотрю, как таймер на моем телефоне отсчитывает время. Некому даже смыть краску. Есть идеи, что мне делать?» — поинтересовалась она.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Упомянутый ролик набрал более 292 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение по поводу случившегося в комментариях. «Я бы смыла самостоятельно и ушла, не заплатив», «Что они о себе возомнили? Не плати», «Надеюсь, ты не дала им денег», — писали юзеры.

В июле посетительница салона красоты в Плимуте, Англия, отправилась «за едой» в соседний магазин посреди процедуры и пропала. После того как мастер нанес на ее локоны красящий состав и завернул их в фольгу, клиентка заявила, что проголодалась, и вышла за снеками в супермаркет через дорогу. Женщина не вернулась и осталась должна салону 70 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Турция заявила о невыполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в НАТО
Стало известно о 17 диагнозах Саакашвили
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Огромный кабан выплыл из моря и напугал посетителей пляжа
Ранее судимому россиянину дали 13,5 года за убийство сожительницы вилкой
В самой безопасной стране мира выразили отвращение к бюджетным туристам
Раскрыта причина возникновения континентов на Земле
Украинка с аномально большими щеками показала старое фото до пластики
В Госдуме назвали нацизмом вероятный запрет въезда в Европу россиянам
Уровень одобрения европейцами политики поддержки Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.