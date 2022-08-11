Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Перечислены главные причины облысения мужчин летом

Фармацевт Хосла: солнце и хлорированная вода бассейна вызывают облысение у мужчин летом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фармацевт Навин Хосла перечислила главные причины облысения мужчин летом. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам специалистки, в жарком сезоне данный процесс провоцируют солнечные лучи, которые сушат волосы и увеличивают их ломкость. В связи с этим Хосла порекомендовала носить головные уборы, использовать SPF-средства и чаще мыть голову.

Кроме того, на волосяные фолликулы влияет хлорированная и соленая вода, поскольку она лишает их питательных веществ. «Выбирая плавание в хлорированном бассейне, убедитесь, что вы принимаете соответствующие меры для защиты своих волос, например, ополаскиваете их водопроводной водой перед погружением», — предупредила Хосла и посоветовала для ополаскивания волос использовать увлажняющие шампуни, кондиционеры и натуральные масла.

Материалы по теме:
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Помимо этого, эксперт пояснила, что в жаркую погоду необходимо потреблять достаточное количество воды. «Убедитесь, что вы пьете много воды или сока и едите такие продукты, как арбуз и нектарины, чтобы поддерживать уровень гидратации в вашем организме», — рассказала она.

В завершение собеседница издания объяснила необходимость физической активности в жару. По ее словам, тренировки стимулируют приток крови к коже головы, что благотворно влияет на здоровье волос. В то же время, по мнению Хослы, важно не переусердствовать, поскольку организм может войти в состояние стресса, который, в свою очередь, тоже вызывает облысение.

Ранее в августе трихолог Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В МИД опровергли отправку добровольцев из Северной Кореи на Украину
Британия отправит на Украину дополнительную партию РСЗО М270
В Москве резко снизилось строительство одного типа жилья
Названы сроки начала роста экономики России
Актер Стив Мартин рассказал о последней роли в кино
Россия ответила на предложение Швейцарии о представлении интересов Украины
Самая популярная соцсеть России поставила несколько рекордов
Взрыв машины дорожных рабочих в российском городе сняли на видео
Онкологи назвали необычные симптомы рака кожи
Россия рассказала о ходе переговоров по обмену заключенными с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.