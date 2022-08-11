Перечислены главные причины облысения мужчин летом

Фармацевт Хосла: солнце и хлорированная вода бассейна вызывают облысение у мужчин летом

Фармацевт Навин Хосла перечислила главные причины облысения мужчин летом. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам специалистки, в жарком сезоне данный процесс провоцируют солнечные лучи, которые сушат волосы и увеличивают их ломкость. В связи с этим Хосла порекомендовала носить головные уборы, использовать SPF-средства и чаще мыть голову.

Кроме того, на волосяные фолликулы влияет хлорированная и соленая вода, поскольку она лишает их питательных веществ. «Выбирая плавание в хлорированном бассейне, убедитесь, что вы принимаете соответствующие меры для защиты своих волос, например, ополаскиваете их водопроводной водой перед погружением», — предупредила Хосла и посоветовала для ополаскивания волос использовать увлажняющие шампуни, кондиционеры и натуральные масла.

Помимо этого, эксперт пояснила, что в жаркую погоду необходимо потреблять достаточное количество воды. «Убедитесь, что вы пьете много воды или сока и едите такие продукты, как арбуз и нектарины, чтобы поддерживать уровень гидратации в вашем организме», — рассказала она.

В завершение собеседница издания объяснила необходимость физической активности в жару. По ее словам, тренировки стимулируют приток крови к коже головы, что благотворно влияет на здоровье волос. В то же время, по мнению Хослы, важно не переусердствовать, поскольку организм может войти в состояние стресса, который, в свою очередь, тоже вызывает облысение.

Ранее в августе трихолог Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом.