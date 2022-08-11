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Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию

В Москве суд вынес приговор гражданам Таджикистана за нападение на полицейских в метро

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Симоновский суд Москвы вынес приговор двум гражданам Таджикистана Умару Расулжонзоде и Саидакраму Хамроеву за нападение на сотрудников полиции в московском метрополитене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти. Расулжонзоде отправили в колонию общего режима на 3,5 года, Хамроева — на 2,5 года.

Молодые люди 18 и 21 года вечером 17 февраля 2022 года на станции метро «Тульская» оказали активное сопротивление полицейским. Драка попала на видео, запись предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

На кадрах силовики пытаются задержать нарушителей. Один из них сумел скрыться.

Поводом для потасовки стал отказ мужчины пройти в комнату полиции для установления его личности. Он начал толкаться и замахиваться руками на правоохранителей. Его приятель сзади напал на них и ударил ногой силовика.

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Любовь Ширижик
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