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Двое бандитов напали на мужчину и отрубили ему руку

The Mirror: мужчина лишился руки из-за нападения бандитов в британском клубе

Фото: Tony O'Brien / Reuters

Двое бандитов напали на посетителя клуба в британском городе Хаддерсфилд и отрубили ему руку. Об этом пишетThe Mirror.

Инцидент произошел во вторник, 9 августа. Свидетельница происшествия рассказала, что услышала «пронзительный крик». «Это было похоже на фильм ужасов, — утверждает она. — Я слышала, как мужчина визжал в месте для курения, а двое бандитов в балаклавах его рубили». Кто-то из свидетелей инцидента подобрал отрубленную руку и завернул ее в полотенце.

Другой свидетель сообщил, что, по слухам, пострадавший лишился руки из-за пакетика с наркотиком стоимостью 10 фунтов стерлингов (750 рублей).

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Алиса Удовик
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