Россиянка из обстрелянного ВСУ дома обратилась к властям

Жительница Белгорода обратилась к губернатору из-за трещины в ее доме после обстрелов ВСУ

Жительница Белгорода обратилась к губернатору региона Вячеславу Гладкову с просьбой провести ремонт в ее доме. Трансляция прямого эфира с вопросами к главе Белгородской области размещена во «ВКонтакте».

Власти планировали снести 24 дома, пострадавших из-за взрыва в Белгороде 3 июля. Россиянка сообщила Гладкову, что в доме № 58 на улице Павлова, где она живет, из-за обстрелов Вооруженных сил Украины образовалась опасная трещина. Эксперты отказались признать его аварийным, но женщина боится, что здание рухнет.

«Я буду вынуждена ночевать в палатке перед окнами администрации, чтобы на нашу проблему обратили внимание», — заявила горожанка.

Белгородский губернатор ответил на обращение. По его данным, специалисты допустили, что трещина могла образоваться до взрыва.

Гладков пообещал провести в доме россиянки дополнительную экспертизу. Он заметил, что у кого-то из жителей Белгородской области проблемы с домом «решились быстро, а у кого-то не приступили к восстановлению по объективным причинам».

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. В результате обстрела со стороны Украины погибли минимум пять человек — изначально было известно о трех жертвах, однако позднее при разборе завалов обнаружили еще двоих погибших. Еще четверо пострадали.