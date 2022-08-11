Обнаружено масштабное разрушение ледников Антарктиды

Nature: потери льда в Антарктиде происходят вдвое быстрее, чем считали ученые

Ученые Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии обнаружили, что разрушение ледников Антарктики идет быстрее, чем считалось ранее. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что значительное повышение уровня моря может произойти уже в ближайшие десятилетия из-за масштабного таяния.

Известно, что ледяной щит увеличивается примерно на 2000 кубических километра льда в результате осадков каждый год и теряет такое же количество из-за сброса твердого льда в окружающие океаны. Многочисленные исследования показали, что ледники Антарктиды в настоящее время вышли из долгосрочного равновесия, теряя массу ускоренными темпами и повышая уровень моря.

Климатологи проанализировали спутниковые данные, чтобы проследить за изменениями береговой линии Антарктиды, начиная с 1997 года. С этого времени вплоть до 2021 года южный континент потерял 36,7 тысячи квадратных километров (или 1,9 процента) шельфовых ледников, которые погружены в океан и подпирают собой ледовые массы на суше. Это относится к чистым потерям, то есть они не будут восстановлены за счет осадков ко времени следующего масштабного таяния, которое, по прогнозам, произойдет в следующем десятилетии.

Линия заземления шельфовых ледников, где они контактируют с морским дном, быстро отступает к берегам, а теплые воды Южного океана все сильнее подмывают их подошву, что приводит к истончению плавучей части ледников. По оценкам, в результате отступления линии заземления с 1997 года уже было потеряно 5874 миллиарда тонн льда, что примерно равно потерям льда из-за истончения за тот же период. Таким образом, общая потеря массы почти вдвое превышает оценки на основе спутниковых альтиметрических измерений.