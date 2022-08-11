Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление российского флага

Посольство в Исландии потребовало извинений от местного СМИ за оскорбление флага России

Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты обратили внимание, что в одной из публикаций размещен снимок, на котором некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации. Кроме того, фотографию сопровождает подпись о якобы «новом применении российского флага украинцами». «Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в одном из крупнейших исландских СМИ как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственным символам», — заявили в посольстве.

В российской дипмиссии также напомнили, что статья 95 Уголовного кодекса Исландии предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за публичное оскорбление иностранных государственных символов.

Ранее посольство Белоруссии на Украине отреагировало на замену белорусского флага в городе Днепр на бело-красно-белое полотно. В дипмиссии заявили, что оказались глубоко разочарованы заменой государственного флага Белоруссии возле здания городского совета в Днепре на «символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».