Фигура Иды Галич на новом фото в купальнике восхитила фанатов

Блогерша Ида Галич показала фигуру в купальнике на пляже и восхитила фанатов

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в купальнике на новом фото и восхитила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует на пляже в раздельном бикини зеленого цвета и с повязкой на бедрах в тон комплекту. Кроме того, звезда дополнила свой образ массивными серьгами округлой формы. При этом на кадре видно, что инфлюэнсерша решила отказаться от макияжа, а волосы зачесала назад. «Душа моя все еще на море», — подписала блогерша пост, который набрал более 24 тысяч лайков.

Поклонники удивились внешнему виду Галич, отметив, что она находится в отличной форме. «Джей Ло воплоти», «Ида, ты такая красотка!», «Ну, богиня!», «Шикарная женщина», «Огонь на пляже!», — высказывались они.

Ранее в августе Галич рассказала, что в комментариях под снимками многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила грудь, имея при этом достаточное количество средств. В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — объяснила звезда.