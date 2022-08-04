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Ида Галич высказалась об отношении к собственной груди

Блогерша Ида Галич заявила, что ей нравится ее грудь

Фото: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказала свое отношение к пластической операции по увеличению груди. Размышлениями на данную тему она поделилась в личном Telegram-канале.

Так, 32-летняя знаменитость рассказала, что в комментариях под снимками на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила собственную грудь, имея при этом достаточное количество средств.

В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — рассказала звезда. Кроме того, Галич сопроводила свое сообщение кадром, на котором она прикрывает руками свою обнаженную грудь.

В июле Ида Галич показала тело в белье и высказалась о своей фигуре. Инфлюэнсерша разместила в соцсетях два снимка, на которых предстала перед подписчиками в комплекте светло-зеленого цвета, косметической маске на лице и с голубым обручем на голове. «Из отпуска привезено четыре славных килограмма. Раньше я бы с ума сходила, билась в истериках и ругала себя», — призналась инфлюэнсерша и пояснила, что не беспокоится по поводу набранного веса, поскольку скорректировала питание и включила в распорядок дня занятия спортом.

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Карина Черных
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