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Ида Галич показала тело в белье и высказалась о своей фигуре

Блогерша Ида Галич снялась в белье и заявила, что набрала четыре килограмма в отпуске

Фото: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в нижнем белье и высказалась о своем внешнем виде. Соответствующие снимки и заявления появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях два фото. На одном из них она запечатлена в комплекте светло-зеленого цвета, косметической маске на лице и с голубым обручем на голове. «Из отпуска привезено четыре славных килограмма. Раньше я бы с ума сходила, билась в истериках и ругала себя», — призналась инфлюэнсерша и пояснила, что на данный момент она скорректировала питание и занялась спортом.

На второй фотографии Галич показала лицо крупным планом, сопроводив публикацию словами «мы слишком много думаем о навязанных стереотипах». Кроме того, она призналась, что не беспокоится по поводу набранных килограммов. «По факту, у меня нормальная фигура», — сказала блогерша.

Ранее в июле Ида Галич показала лицо без макияжа и фильтров. Звезда снялась на фоне моря в черном купальнике, обнажавшем зону декольте и часть живота. Ее образ дополняли цепочка, браслет, кольца и серьги золотистого цвета. При этом видно, что знаменитость не стала укладывать волосы и наносить на лицо косметику.

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Мария Винар
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