Блогерша Ида Галич снялась в купальнике и показала лицо без фильтров

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша снялась на фоне моря в черном купальнике, обнажавшем зону декольте и часть живота. Ее образ дополняли цепочка, браслет, кольца и серьги золотистого цвета. При этом видно, что знаменитость не стала укладывать волосы и наносить на лицо косметику.

Галич привела комментарий одного из пользователей, который восхитился тем, что она позволяет себе не корректировать внешность в соцсетях. «Так круто, что вы снимаете сторис без масок, которые меняют лицо», — отметил он.

В свою очередь блогерша заявила, что получает удовольствие от подобных съемок, и призвала других девушек последовать ее примеру. «А я как кайфую! Это такая свобода! Девочки, попробуйте. Натягивая постоянно маски в Instagram, в реальной жизни вы потом можете испытать расстройство, что картинка не сходится с зеркалом. Вы прекрасны сами по себе. Маски делают ваши носы меньше, а проблемы с самооценкой больше», — заключила Галич.

Ранее в июле Галич ответила на критику своей фигуры и лица. Блогерша опубликовала несколько скриншотов, на которых подписчики одного из Telegram-каналов резко высказывались о ее внешности. Галич призналась, что в прошлом подобные сообщения могли довести ее до слез. «Сейчас хочется пожалеть людей и спросить, откуда в них столько желчи», — заявила она.