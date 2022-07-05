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Ида Галич ответила на критику ее внешности

Блогерша Галич заявила, что в прошлом ее доводила до слез критика ее внешности в интернете
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Популярная российская блогерша Ида Галич ответила на критику своей фигуры и лица. Отношение к негативным комментариям в интернете она раскрыла в своем Telegram-канале.

Блогерша опубликовала несколько скриншотов, на которых подписчики одного из Telegram-каналов резко высказывались о ее внешности. Галич призналась, что в прошлом подобные сообщения могли довести ее до слез. «Сейчас хочется пожалеть людей и спросить, откуда в них столько желчи», — заявила она.

Знаменитость также посвятила критике своей внешности незнакомцами пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Галич выложила снимки в купальнике и отметила, что ранее тратила много времени на отбор и редактуру фото для публикации, так как боялась выглядеть неидеальной. Однако уже в течение почти полугода она, по ее словам, не подвергает кадры сильной обработке. «А сейчас я все про себя знаю. Да, фигура у меня не 90-60-90, ну так я не модель!» — подчеркнула блогерша.

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Галич также добавила, что считает некоторые особенности своего тела, в частности растяжки и целлюлит, нормальными. «Не нормально навешивать нам тупые одинаковые ярлыки, какими мы должны быть, и порождать в девочках сильнейшие комплексы, чтобы они потом фотокарточки свои обрабатывали до неузнаваемости», — написала она.

Вместе с тем блогерша призналась, что у нее по-прежнему «много вопросов» к своему телу. Однако, по ее словам, желание перемен в ней вызывают не негативные комментарии в интернете, а любовь к себе и собственная воля.

Ранее Галич показала в сети свою фигуру после похудения и рассказала, как сбрасывает вес. Блогерша заявила, что ест сладкое только один день в неделю и занимается спортом.

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Маргарита Щигарева
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