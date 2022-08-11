Неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности российских чиновников

В Башкирии чиновников обвинили в халатности из-за неполучения лекарств детьми-инвалидами

В Башкирии неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности чиновников Минздрава республики. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, врачебная комиссия республики выписала детям-инвалидам с сахарным диабетом первого типа препарат «Инсулин аспарт», а также устройства для мониторинга глюкозы. Согласно российской Конституции, обеспечить больных этим лекарством должны региональные чиновники. Однако, по версии следствия, Минздрав Башкирии не закупил инсулин в необходимом количестве, из-за чего часть детей на долгое время осталась без жизненно важного препарата.

СК города Уфы возбудил дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Материалы переданы в отделение по расследованию особо важных дел. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства всех выявленных нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства организовали прием родителей, чьи дети не получили необходимое лекарство.

Ранее чиновники из Костромской области отказались от закупок оригинальных катетеров для инсулиновых помп из «недружественных стран» и выдали страдающим диабетом детям более дешевые китайские аналоги. В результате расходники оказались бракованными. Многие больные получили химические ожоги.