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Неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности российских чиновников

В Башкирии чиновников обвинили в халатности из-за неполучения лекарств детьми-инвалидами

Фото: СК РФ

В Башкирии неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности чиновников Минздрава республики. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, врачебная комиссия республики выписала детям-инвалидам с сахарным диабетом первого типа препарат «Инсулин аспарт», а также устройства для мониторинга глюкозы. Согласно российской Конституции, обеспечить больных этим лекарством должны региональные чиновники. Однако, по версии следствия, Минздрав Башкирии не закупил инсулин в необходимом количестве, из-за чего часть детей на долгое время осталась без жизненно важного препарата.

СК города Уфы возбудил дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Материалы переданы в отделение по расследованию особо важных дел. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства всех выявленных нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства организовали прием родителей, чьи дети не получили необходимое лекарство.

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Ранее чиновники из Костромской области отказались от закупок оригинальных катетеров для инсулиновых помп из «недружественных стран» и выдали страдающим диабетом детям более дешевые китайские аналоги. В результате расходники оказались бракованными. Многие больные получили химические ожоги.

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Константин Лысяков
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