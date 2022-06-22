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Неизлечимо больные российские дети столкнулись с трудностями из-за санкций

В Костромской области дети с диабетом остались без оригинальных катетеров из-за санкций

Фото: Shutterstock

Чиновники из Костромской области отказались от закупок оригинальных катетеров для инсулиновых помп из «недружественных стран» и выдали больным диабетом детям более дешевые китайские аналоги, из-за которых многие получили химический ожог. О трудностях, с которыми столкнулись неизлечимо больные дети из-за санкций, пишет Mash.

По словам юриста и депутата регионального парламента Сергея Галичева, чиновник, ответственный за аукцион по выбору поставщика расходников, изменял параметры закупки и документы с техническими характеристиками. В результате его действий контракт на три миллиона рублей был заключен с российской компанией, которая привозит дешевые медизделия из Китая. До этого власти Костромской области закупали для пациентов, которые носили помпы из Ирландии, оригинальные расходники этого же производителя.

«Он [чиновник] убежден, что нельзя закупать за госденьги медизделия из недружественных стран. Хотя если мы посмотрим, то там страна-изготовитель Мексика стоит у данных инфузионных наборов. И вот этой позицией была пронизана закупка медизделий», — рассказал Галичев.

Инсулиновая помпа позволяет диабетикам с помощью катетера обеспечивать организм инсулином без постоянных уколов. Однако для ее работы необходимо периодически менять катетер. Диабетики, получившие новые китайские расходники, практически сразу начали жаловаться, что через иголку не поступает инсулин, а на коже появились химические ожоги.

«Врач зафиксировал, что имеются покраснения на месте установки инфузионного набора, — рассказала изданию страдающая от сахарного диабета девушка. — Сказали, если есть проблемы, то обращайся в департамент. Департамент сказал, что "мы закупили, а остальное — это ваши проблемы, не нравится — не берите"»

По информации издания, костромское родительское объединение «Сладкие дети» подало жалобу в Росздравнадзор, в которой сообщили, что китайские расходники не подходят к оригинальным помпам. Это подтверждает письмо ирландского производителя, из которого следует, что компания не гарантирует работу своих устройств с китайскими катетерами. Однако чиновники заявили родителям, что предоставленная пациентам медицинская продукция прошла сертификацию и запрета на ее использование нет.

Несмотря на письмо производителя помп, в Департаменте здравоохранения Костромской области сообщили, что «товар надлежащего качества в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ возврату или обмену не подлежит». При этом ведомство отметило, что прямой запрет на использование с ирландскими помпами расходных материалов других производителей отсутствует.

Сергей Галичев обратился в офис китайского производителя катетеров, откуда ему выслали инструкцию по их использованию. В полученном документе отсутствовала информация о совместимости с ирландскими помпами. Кроме того, китайскую продукцию советовали впервые использовать в условиях стационара.

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Аналогичную инструкцию юрист запросил у российского поставщика, однако в ней отсутствовал пункт о стационарах, а также появилась информация о совместимых помпах.

Mash отмечает, что девять родителей детей, получивших китайские катетеры, обратились в суд Костромской области, который принял сторону пострадавших. Однако теперь эти пациенты остались без расходников от государства.

Ранее в российских аптеках заметили временный недостаток импортного инсулина, а также изделий для терапии сахарного диабета. Союз профессиональных фармацевтических организаций объяснил сложившуюся ситуацию ажиотажным спросом потребителей. В свою очередь Минздрав, комментируя ситуацию, заявил, что мировые производители инсулина продолжат поставлять препарат в Россию

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