Полковник ВСУ назвал комплексы Javelin бесполезным оружием

RT: полковник ВСУ Баранюк назвал комплексы Javelin бесполезным оружием

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, переданные Украине Соединенными Штатами, никак себя не зарекомендовали. Об этом заявил плененный полковник Владимир Баранюк, командовавший 36-й бригадой морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Russia Today.

«Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — рассказал он. Кроме того, Баранюк признался, что один из переданных бригаде комплексов сломали при переносе из машины.

По словам украинского военного, ВСУ никак не могли понять, как использовать это оружие. «Со вторым пытались разобраться, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — сказал Баранюк.

Ранее Пентагон заявил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин.