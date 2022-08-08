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Пентагон заявил о выделении военной помощи Украине на один миллиард долларов

Пентагон заявил, что выделит военную помощь Украине на сумму один миллиард долларов

Фото: Alex Brandon / Reuters

США выделит военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщает представитель Пентагона, передает Reuters.

Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин.

Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт раскритиковала предоставление Украине военной помощи. Она заявила, что большая часть военной помощи, направляемой Западом Киеву, не доходит до адресата. Так сенатор отреагировала на американский документальный фильм о поставках на Украину, которые не попадают куда надо.

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Николай Чигасов
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