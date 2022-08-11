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Певица Кеша вышла на публику в прозрачном платье

Американская певица Кеша отправилась в ресторан в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Кеша вышла на публику в полностью прозрачном платье без нижнего белья. Фотографии папарацци публикует Fox News.

На размещенных кадрах 35-летняя рэп-исполнительница запечатлена в облегающем платье из черной сетки с длинными рукавами, под которым отсутствует бюстгальтер. Свой образ знаменитость дополнила остроносыми туфлями-лодочками, плащом и сумкой на цепочке. Бренд-производитель ее наряда не уточняется.

По информации издания, в таком виде Кеша отправилась в популярный ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния. Во время ужина ее сопровождали 66-летняя мать, певица Пебе Себерт, и подруги.

В июле американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес поделилась снимками в откровенном образе в честь дня рождения. Знаменитость снялась голой в рекламе собственного бренда косметики JLo Beauty и опубликовала получившийся результат в день своего 53-летия. На размещенном фото певица позирует боком к фотографу, прикрывая обнаженные части тела рукой.

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Карина Черных
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