Хакеры атаковали сайт сейма Латвии в ответ на обвинения России в терроризме

Хакеры Killnet атаковали сайт сейма Латвии после признания спецоперации РФ «терроризмом»

Хакеры из объединения Killnet атаковали сайт сейма Латвии после того, как он признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее спецоперацию на Украине — «терроризмом». Об этом члены объединения сообщили в своем Telegram-канале.

«Сейм Латвии, мы, Killnet, официально признаем вас кучей дерьма!» — говорится в сообщении группировки, опубликованном в ответ на обвинения России в «терроризме».

В качестве доказательства того, что официальный сайт парламента прибалтийского государства перестал работать в результате атаки, хакеры прикрепили к посту ссылку на отчет сервиса, фиксирующего работоспособность интернет-сайтов. Из него следует, что сайт сейма Латвии недоступен.

Кроме того, члены объединения опубликовали скриншот браузера, сделанный при попытке зайти на страницу парламента. «Не удается получить доступ к сайту», — гласит надпись на изображении.

Атака на ресурс латвийского парламента стала ответом на решение сейма о признании России «государством, спонсирующим терроризм», а ее действий на Украине — «терроризмом». Соответствующий документ с обвинениями появился на портале 11 августа. В нем также содержится призыв к странам Европейского союза, которые, по мнению официальной Риги, должны «немедленно остановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии».