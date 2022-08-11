Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», — говорится в сообщении.

С конца апреля в КНДР выявили около 4,77 миллиона заболевших коронавирусом. Из них умерли 74 человека.

В мае российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вспышка коронавируса в КНДР не представляет опасности для мира. По его словам, пик заболеваемости пройдет через месяц или даже раньше.