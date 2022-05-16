Российский вирусолог назвал сроки вспышки коронавируса в КНДР

Вирусолог Альтштейн заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в КНДР пройдет через месяц

Вспышка коронавируса в КНДР не представляет опасности для мира, пик заболеваемости пройдет через месяц или даже раньше. Такие сроки назвал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, его слова приводит «Газета.ru».

«В настоящее время, без сомнения, жители начали болеть омикроном, он наиболее заразен и привел к вспышке, которую мы видим. Пик заболеваемости пройдет примерно через месяц или даже раньше», — объяснил он.

Однако, по словам специалиста, точных выводов о времени прихода COVID-19 в Северную Корею нельзя делать из-за закрытости страны, а также отсутствия данных о текущей эпидемиологической ситуации.

«Верить в то, что в Северной Корее вирус появился только сейчас, не стоит: за государством не велось наблюдение во время пандемии», — сказал ученый, добавив, что к сентябрю 2022 года коронавирус нигде в мире не будет встречаться в большом количестве.

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.

15 мая в КНДР выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались, утверждает агентство, добавив, что всего число погибших составляет 50 человек. У одного из скончавшихся был выявлен омикрон-штамм.