Клиент российского банка отсудил заработанные на сбое 1,3 миллиона рублей

Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанных на выгодном курсе

Пермский суд обязал российский банк «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль в размере почти 1,3 миллиона рублей, заработанных во время сбоя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Дзержинский районный суд Перми.

Весной 2022 года клиенту финансовой организации удалось выгодно поменять разные валюты из-за ошибочного отображения курса в приложении банка. В свою очередь, «Тинькофф» посчитал, что россиянин своими операциями причинил вред, а средства не могут считаться прибылью, после чего списал со счета клиента более 1,28 миллиона рублей. С действиями банка россиянин не согласился и подал на «Тинькофф» в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

В Дзержинском районном суде Перми заявили, что иск был частично удовлетворен, сумма морального вреда снижена до пяти тысяч рублей. Кроме того, согласно решению суда, помимо возврата суммы на счет клиента, банк должен будет выплатить штраф в размере 323 тысяч рублей. При этом решение суда в силу пока не вступило, банк может обжаловать его в течение месяца.

Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который более десяти раз незаконно запрашивал его кредитную историю. Обратившись в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка, он узнал, что банк запрашивал без его согласия информацию о нем больше десяти раз.