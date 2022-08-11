США решили не торопиться с ограничениями в торговле с Китаем из-за Тайваня

Reuters: Белый дом отложил пересмотр пошлин на китайские товары из-за Тайваня

США решили не торопиться с пересмотром пошлин на китайские товары из-за начала учений на Тайване, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме. Власти пытаются не допустить введения ограничений, которые могут быть расценены Китаем как эскалация конфликта, но в то же время не намерены «отступать перед лицом угрозы».

Администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев различными способами пыталась снизить размер пошлин на китайский импорт, введенных во время президентского срока Дональда Трампа. Тарифы делают продукцию из КНР дороже для американских потребителей, и такая мера призвана сдержать стремительно растущую инфляцию в стране.

Байден рассматривал изменения сразу в нескольких направлениях — часть тарифов планировалось отменить, но вместе с тем начать новое расследование для введения новых пошлин на другие категории товаров. Кроме того, Белый дом хотел расширить список тарифных исключений, чтобы помочь американским компаниям, особенно зависимым от поставок из Китая.

Тем не менее реакция Пекина на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань привела к переоценке дальнейших шагов администрацией президента.«Я думаю, что Тайвань изменил все», — подчеркнул один из источников издания.

«Президент не принял решения до событий в Тайваньском проливе и не принял его до сих пор, и точка. Ничего не отложено и не приостановлено, все варианты остаются на столе переговоров. Единственный человек, который будет принимать решение, — это президент, и он сделает это, исходя из того, что в наших интересах», — заявил официальный представитель Белого дома Салони Шарма. При этом Белый дом отказался назвать сроки, когда будет принято окончательное решение.

Однако принятие решения по пошлинам усложнила не только ситуация на Тайване. По словам двух источников, когда официальные лица США рассматривали возможность отмены ряда тарифов, они потребовали ответных мер от Пекина и получили отказ. Другой собеседник подтвердил, что односторонняя отмена пошлин США отложена еще потому, что Китай не проявил никакой готовности предпринять ответные действия, а также отказался выполнить свои обязательства по торговой сделке.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что экономические и торговые отношения между двумя странами столкнулись с «серьезными» проблемами. «Визит (Пелоси — прим. «Ленты.ру») подорвал политическую основу китайско-американских отношений и неизбежно приведет к серьезному нарушению обменов и сотрудничества между двумя сторонами», — ответил дипломат Лю Пэньюй на запрос Reuters.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов и 25-процентные на товары общим объемом 250 миллиардов долларов в 2019 году, чтобы оказать давление на КНР в связи с подозрениями в краже американской интеллектуальной собственности. Тарифы затронули более чем 2200 категорий импорта, включая многие критически важные промышленные компоненты и химические вещества. Когда Байден занял пост президента в январе 2021 года, было восстановлено только 352 из них.

В ответ на это решение в американском обществе развернулась большая дискуссия. Некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, утверждали, что восстановленные пошлины касаются «нестратегических» потребительских товаров и неоправданно увеличили расходы для потребителей и предприятий, а их отмена поможет сдержать инфляцию.

Многие промышленники от производителей бытовой электроники и ретейлеров до автомобильной и аэрокосмической промышленности также потребовали от Байдена отмены части тарифов, так как столкнулись с большими расходами и ограничениями в поставках. В то же время представители других отраслей экономики, вместе с более 140 американских законодателей, призвали президента значительно увеличить число пошлин.

