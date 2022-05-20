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В США задумали отменить таможенные пошлины на товары из Китая

Салливан заявил, что власти США намерены отменить таможенные пошлины на товары из Китая

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американские власти намерены принять ряд мер для отмены таможенных пошлин на товары из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. Такое решение было принято по итогам консультаций, рассказал помощник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] поручил группам сотрудников, отвечающих за вопросы экономики и внешней политики, провести всеобъемлющий обзор торговой политики по отношению к Китаю», — пояснил Салливан.

Он отметил, что в настоящее время ведутся дискуссии о дальнейших действиях в свете новых вызовов для экономики и национальной безопасности

«Думаю, что в итоге мы примем ряд решений по этому вопросу после того, как получим рекомендации от его [Байдена] команды, я не будут говорить публично ничего другого относительно этого», — заключил он.

В феврале Торговая палата США подсчитала, что американская экономика может потерять более триллиона долларов за десять лет, если Белый дом продолжит торговую войну с Китаем. Увеличение пошлины на китайские товары на 25 процентов может стоить США 190 миллиардов долларов в год. Сокращение прямых инвестиций в Китай обойдется в 500 миллиардов долларов в виде потерь ВВП США, сказано в отчете. Американские инвесторы станут недополучать 25 миллиардов долларов ежегодно.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года, когда Вашингтон ввел повышенные пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В начале 2020 года стороны подписали соглашение о «первой фазе» перемирия, однако его полноценному выполнению помешала пандемия коронавируса.

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Марина Совина
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