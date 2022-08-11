«АвтоВАЗ» раскрыл планы на Lada Granta без подушек безопасности

Глава «АвтоВАЗа»: выпуск Lada Granta и Lada Niva решили ускорить до 50 и 38 штук в час

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует ускорить производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова телеканалу «Россия-24».

Компания решила выпускать модель Granta на 10 машин в час больше — 50 автомобилей вместо 40. Также концерн хочет увеличить производительность выпуска Lada Niva комплектаций Legend и Travel — до 38 автомобилей в час. По словам Соколова, компания нацелена на производство до 500 тысяч автомобилей в год на заводе в Тольятти с 2023 года.

Сейчас автомобили Lada Granta в упрощенной версии продаются без подушек безопасности. Однако, согласно планам, которые раскрыл глава «АвтоВАЗа», их могут вернуть в машины с конца августа. Дополнительная опция обойдется покупателю в 8 тысяч рублей. В случае установки двух подушек безопасности (для водителя и пассажира на переднем сидении) стоимость вырастет на 16 тысяч рублей.

Автомобили без подушек безопасности начали выпускать 8 июня после продолжительного простоя, связанного с дефицитом автокомпонентов. Также в машине отсутствовала тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, которую C 1 августа вернули в автомобили в комплектациях 2022 модельного года.