Lada Granta без подушек безопасности решили сделать безопаснее

«АвтоВАЗ»: Lada вернула продажи машин с системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС»

На российский рынок вернулись автомобили Lada с системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «АвтоВАЗ» в пресс-релизе на сайте.

Компания решила повысить безопасность машин и вернула необходимое устройство в модели Granta (которая, как сообщалось ранее, выпускается без подушек безопасности) и NIVA. C 1 августа тревожная кнопка будет добавлена в автомобили в комплектациях 2022 модельного года.

В новых версиях Lada Granta и Niva Legend в случае дорожного инцидента вызывать диспетчерскую службу придется при помощи ручного нажатия кнопки, расположенной в потолочном блоке. В сообщении концерна отмечается, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля. Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин заявил, что концерн делает все для того, чтобы в ближайшее время «список опций комфорта и безопасности стал еще шире».

8 июня после продолжительного простоя, связанного с дефицитом автокомпонентов, «АвтоВАЗ» выпустил в продажу упрощенные Lada Granta. В автомобилях отсутствовали подушки безопасности, тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, кроме того, машину выпустили с пониженным экологическим классом. Однако в более дорогой комплектации седан получил электроподъемники и гидроусилитель руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменили на старое от Lada Kalina.