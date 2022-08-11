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Россия призвала Латвию прекратить заниматься провокациями

МИД призвал Латвию прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться на своей стране

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало Латвию прекратить заниматься провокациями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что решение о признании России государством — спонсором терроризма было принято парламентом страны, где власти «открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину».

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.

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Марина Совина
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