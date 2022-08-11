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58-летняя Кортни Лав показала тело в бикини и порадовала фанатов

58-летняя рок-певица Кортни Лав показала фигуру в бикини и порадовала фанатов

Фото: @courtneylove

Американская актриса, композитор и певица Кортни Лав показала тело в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она позирует на фоне моря в раздельном купальнике, который украшен абстрактными рисунками зелено-оранжевого цвета. Супруга покойного музыканта Курта Кобейна дополнила образ тапочками, двумя подвесками и солнцезащитными очками. Кроме того, она продемонстрировала татуировки под грудью и на правой руке.

Поклонники восхитились внешним видом рок-исполнительницы и принялись высказывать ей комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала более 27 тысяч лайков. «Убийственно горячо», «Кортни, вы такая красивая и спереди и сзади», «Вау! Надо приложить максимум усилий, чтобы в таком возрасте выглядеть как Кортни», «Восхитительная фигура», «Королева дала жаришку», — писали они.

Ранее бывшая участница шоу «Гладиаторы» Ким Беттс показала фигуру в нарядах 30-летней давности. 50-летняя спортсменка разместила в своих соцсетях ролик, на котором она примеряет сценические купальники со времен съемок телепрограммы.

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Мария Винар
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