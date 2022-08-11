Россиянку приговорили к штрафу за избиение малолетнего ребенка-инвалида

В Минусинске мать приговорили к штрафу за избиение полуторагодовалого ребенка-инвалида

В Минусинске суд оштрафовал на пять тысяч рублей 36-летнюю местную жительницу за избиение малолетнего ребенка. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщина признана виновной по статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») УК РФ.

По данным ведомства, в 2019 году фигурантка стала проживать вместе с мужчиной, и у них родились двое сыновей. Однако сожитель начал часто выпивать, не возвращаться домой, и россиянка заподозрила его в изменах. Тогда она в период с 1 по 30 мая 2022 года избивала полуторагодовалого сына-инвалида, нанося ему удары по голове и бедру. Побои женщина снимала на камеру телефона, а после посылала видео сожителю, отцу ребенка, к которому испытывала неприязнь.

Известно, что пострадавший имеет инвалидность из-за заболевания сердца. В настоящее время все дети осужденной находятся под опекой бабушки в Саяногорске.