Россиянку заподозрили в избиении полуторагодовалого ребенка-инвалида на камеру

В Минусинске мать избивала сына-инвалида, снимала все на камеру и посылала видео его отцу

В Минусинске возбудили дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в жестоком обращении с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, с 1 по 15 мая этого года мать избивала полуторагодовалого сына-инвалида, нанося ему удары по голове и бедру. Побои она снимала на камеру телефона, а после посылала видео бывшему мужу, отцу ребенка, к которому испытывала неприязнь.

Отмечается, что пострадавший имеет инвалидность из-за заболевания сердца. Помимо него, женщина воспитывает двух детей, сейчас их изъяли и отправили в больницу для прохождения обследования.

12 мая сообщалось, что в Подмосковье мать убила сына-подростка и совершила суицид.

