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В России создали единый турмашрут по трем регионам Северного Кавказа

В Северной Осетии разработали единый турмаршрут по трем регионам Северного Кавказа

Фото: Shutterstock

В Северной Осетии создали туристический маршрут, который охватывает сразу три региона Северного Кавказа. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на зампредседателя комитета республики по туризму Мадину Тебиеву.

«Это будет семидневный маршрут. Начинается со Ставропольского края, потом Кабардино-Балкария и Северная Осетия», — пояснила Тебиева.

По ее словам, в настоящее время единый маршрут уже находится на согласовании. О его запуске будет объявлено в ближайшее время, пообещала чиновница.

Уточняется, что в каждом регионе для путешественников разработают свою программу. Так, в Северной Осетии туристы смогут сначала совершить экскурсию по Владикавказу, посетить мастер-класс по выпечке осетинских пирогов, а затем отправиться в горы.

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Варвара Кошечкина
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