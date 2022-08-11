На Украине снова откроется «Макдональдс»

AP: «Макдональдс» на Украине может снова открыться через несколько месяцев

На Украине в ближайшие несколько месяцев могут снова открыться рестораны сети «Макдональдс». Об этом сообщило агентство Associated Press, информацию также подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фирменные рестораны были закрыты с марта, но сотрудникам продолжали платить зарплату. Компания объявила, что начнет постепенно открывать некоторые точки в Киеве и на западе Украины — вдали от военных действий. «Мы много разговаривали с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и снова открыть наши рестораны на Украине», — сказал вице-президент компании по международным рынкам Пол Помрой.

«Макдональдс» в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, часть бывших заведений открылась под новым брендом «Вкусно — и точка» в июне.

Американская компания списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода с российского рынка. Чистая прибыль сети по итогам второго квартала упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов. Также раскрыта выручка компании за апрель-июнь. Она составила 5,72 миллиарда против 5,89 миллиарда долларов в 2021 году. Чистая прибыль снизилась с 2,22 до 1,19 миллиарда долларов.