Раскрыт убыток «Макдоналдса» от ухода из России

Убыток «Макдоналдса» от ухода из России составил 1,2 миллиарда долларов

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России, говорится в финансовом отчете компании.

Чистая прибыль сети по итогам второго квартала упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов. Также раскрыта выручка компании за апрель-июнь. Она составила 5,72 миллиарда против 5,89 миллиарда долларов в 2021 году. Чистая прибыль снизилась с 2,22 до 1,19 миллиарда долларов.

Однако по итогам первого полугодия выручка увеличилась на 3,4 процента, до 11,384 миллиарда долларов. Продажи «Макдоналдса» по итогам квартала взлетели на 9,7 процента, в США — на 3,7 процента. С начала года капитализация сети снизилась на 6,6 процента.

«Макдоналдс» в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, часть бывших заведений открылась под новым брендом «Вкусно — и точка» в июне. К сентябрю компания намерена открыть все точки.