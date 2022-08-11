Банки согласились изменить условия по кредитам россиян на триллионы рублей

РБК: банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу на 9,52 триллиона рублей

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

С 19 февраля по 31 июля крупные банки согласились изменить условия по кредитам крупным заемщикам более чем на 8,4 триллиона рублей (19 процентов от их совокупного портфеля). За март-июнь под реструктуризацию попали долги малого и среднего бизнеса на 848,3 миллиарда рублей.

«Нарушение логистических цепочек, скачки валютного курса, транзакционные риски, увеличение бюджетов проектов вследствие роста себестоимости, снижение спроса — пожалуй, это самые основные вызовы, с которыми столкнулся бизнес в ходе нынешнего кризиса и которые могли привести к реструктуризации долгов», — отметил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Ранее Frank RG подсчитал, что в июне россияне набрали на 70 процентов больше кредитов, чем в мае, — общая сумма составила 675,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что этому способствует более лояльная политика банков.