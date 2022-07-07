Россияне набрали кредитов

Frank RG: в июне банки выдали россиянам кредиты на 675,3 миллиарда рублей

В июне россияне набрали на 70 процентов больше кредитов, чем в мае, — общая сумма составила 675,3 миллиарда рублей, согласно исследованию аналитического агентства Frank RG, передает Forbes. Эксперты отмечают, что увеличению объема кредитов способствует более лояльная политика банков.

Больше всего банки выдали кредитов наличными — их количество выросло на 78,7 процента, до 349,6 миллиарда рублей. Также популярностью пользовались автокредиты, в июне для покупки автомобилей россияне взяли в общей сложности 51,7 миллиарда рублей. Несмотря на резкое увеличение числа выданных кредитов в июне, объем кредитования пока сильно ниже прошлогодних уровней (на 47,6 процента).

Также начал восстанавливаться рынок ипотечного кредитования: в мае подобные кредиты практически не пользовались спросом, и объем выдачи стал минимальным с 2017 года, в то время как в июне он вырос на 78,5 процента, до 251,5 миллиарда рублей. В первом месяце лета россиянам было выдано 68,6 тысячи ипотечных кредитов. При этом средний чек кредита уменьшился на 4,6 процента по сравнению с маем, но увеличился по сравнению с прошлым июнем почти на 19 процентов, до 3,7 миллиона рублей.

Проектный лидер Frank RG Артем Мосин выделил две причины восстановления объемов кредитования. Он считает, что постепенное снижение ключевой процентной ставки с 14 до 9,5 процента и изменение политики банков стали драйверами рынка кредитования. В первые месяцы весны многие финансовые организации настороженно относились к кредитам. Банки приостанавливали их выдачу, замораживали и уменьшали средний чек. «Сейчас ситуация изменилась, и восстановление подстегивает скорее не повышение спроса на кредиты, а банки, которые решили ослабить гайки», — говорит Мосин.

Эксперт считает, что в ближайшее время вырастет число кредитов наличными, поскольку ипотека исторически «тянет» за собой отрасль дизайна, строительных материалов и бытовой техники. Мосин объясняет, что со средним чеком ипотеки напрямую соотносится стоимость недвижимости. За счет расширения программ льготного кредитования ипотека и отдельные виды потребительского кредитования будут расти более быстрыми темпами, предполагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее число желающих взять ипотеку в некоторых городах России резко выросло. За первые две недели действия новых условий господдержки количество заявок на оформление займа на покупку недвижимости увеличилось больше всего от жителей Новосибирска (на 74 процента). Рост желающих был также зафиксирован в Уфе, Казани, Краснодаре, Самаре, Красноярске, Тюмени и других городах. Постановление предполагает снижение ставки льготной ипотеки с девяти до семи процентов, льготу можно получить до конца года.