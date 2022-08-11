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Раскрыта причина возникновения континентов на Земле

Nature: древние континенты Земли возникли из-за ударов астероидов

Фото: NASA

Ученые Университета Кертина в Западной Австралии раскрыли причину возникновения континентов на древней Земле. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, континенты были сформированы в результате ударов гигантских метеоритов в течение первого миллиарда лет существования планеты.

Предполагается, что около трех четвертей или более современной континентальной коры образовались в архейский эон (4-2,5 миллиарда лет назад), когда поверхность Земли была почти полностью покрыта водой. В течение первого миллиарда лет своего существования Земля перенесла масштабную бомбардировку астероидами, что вызывало плавление и трансформацию всей земной коры, однако между 3,9 и 3,5 миллиарда лет назад интенсивность ударов резко снизилась. Предполагается, что именно тогда возникли первые геологические платформы, однако до сих пор доказательства этому получены не были.

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Исследователи проанализировали изотопный состав внутри кристаллов циркона в горных породах кратона Пилбара в Западной Австралии. Кратон представляет собой остатки континентальной коры, сохранившейся со времен архея. Ученые выявили признаки нисходящего процесса плавления пород, который начался у поверхности и распространился глубже, что соответствует эффекту от удара астероидов. Сам кратон Пилбара, похоже, сформировался в три этапа.

Так, в одной трети цирконов, возникших 3,6-3,4 миллиарда лет назад, были обнаружены соотношения изотопов кислорода-18 и кислорода-16, которые характерны для гидротермально измененных магматических пород. Гидротермальные метаморфозы происходили благодаря просачиванию воды в расколотые из-за ударов астероидов части земной коры.

История кратона Пилбара началась около 3,6 миллиарда лет назад, когда Земля, по-видимому, столкнулась с гигантским метеоритом, что привело к обширному плавлению мантии и появлению самых древних цирконов с изотопом кислорода-18. Чуть более молодое скопление цирконов с изотопом кислорода-18 возрастом 3,4 миллиарда лет соответствует пластам с высоким содержанием шарообразных частиц расплавленных пород, возникающим при экстремальных температурах в местах метеоритных ударов. Таким образом, кратон продолжал испытывать на себе воздействие метеоритных ударов. Наконец, цирконы, возникшие менее трех миллиардов лет назад, уже находились ближе к поверхности платформы, что указывает на продолжающуюся эволюцию кратона.

Результаты исследования подтверждают, что земная кора продолжала подвергаться бомбардировке в течение долгого времени, однако поток астероидов значительно уменьшился, что позволило некоторым древним платформам продолжить свое существование, а не расплавиться.

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Александр Еникеев
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