Раскрыта причина возникновения континентов на Земле

Nature: древние континенты Земли возникли из-за ударов астероидов

Ученые Университета Кертина в Западной Австралии раскрыли причину возникновения континентов на древней Земле. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, континенты были сформированы в результате ударов гигантских метеоритов в течение первого миллиарда лет существования планеты.

Предполагается, что около трех четвертей или более современной континентальной коры образовались в архейский эон (4-2,5 миллиарда лет назад), когда поверхность Земли была почти полностью покрыта водой. В течение первого миллиарда лет своего существования Земля перенесла масштабную бомбардировку астероидами, что вызывало плавление и трансформацию всей земной коры, однако между 3,9 и 3,5 миллиарда лет назад интенсивность ударов резко снизилась. Предполагается, что именно тогда возникли первые геологические платформы, однако до сих пор доказательства этому получены не были.

Исследователи проанализировали изотопный состав внутри кристаллов циркона в горных породах кратона Пилбара в Западной Австралии. Кратон представляет собой остатки континентальной коры, сохранившейся со времен архея. Ученые выявили признаки нисходящего процесса плавления пород, который начался у поверхности и распространился глубже, что соответствует эффекту от удара астероидов. Сам кратон Пилбара, похоже, сформировался в три этапа.

Так, в одной трети цирконов, возникших 3,6-3,4 миллиарда лет назад, были обнаружены соотношения изотопов кислорода-18 и кислорода-16, которые характерны для гидротермально измененных магматических пород. Гидротермальные метаморфозы происходили благодаря просачиванию воды в расколотые из-за ударов астероидов части земной коры.

История кратона Пилбара началась около 3,6 миллиарда лет назад, когда Земля, по-видимому, столкнулась с гигантским метеоритом, что привело к обширному плавлению мантии и появлению самых древних цирконов с изотопом кислорода-18. Чуть более молодое скопление цирконов с изотопом кислорода-18 возрастом 3,4 миллиарда лет соответствует пластам с высоким содержанием шарообразных частиц расплавленных пород, возникающим при экстремальных температурах в местах метеоритных ударов. Таким образом, кратон продолжал испытывать на себе воздействие метеоритных ударов. Наконец, цирконы, возникшие менее трех миллиардов лет назад, уже находились ближе к поверхности платформы, что указывает на продолжающуюся эволюцию кратона.

Результаты исследования подтверждают, что земная кора продолжала подвергаться бомбардировке в течение долгого времени, однако поток астероидов значительно уменьшился, что позволило некоторым древним платформам продолжить свое существование, а не расплавиться.