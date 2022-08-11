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В Эстонии объяснили отсутствие посла в Белоруссии

ERR: глава МИД Эстонии Рейнсалу отказался отправить посла в Минск из-за выборов 2020 года

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония отказалась отправить своего посла в Минск из-за президентских выборов в Белоруссии 2020 года, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Его слова приводит ERR.

«Отправка посла означала бы вручение верительных грамот [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, которого Эстонская Республика не признает законным президентом, и поэтому наш уровень дипломатического общения остается на уровне временного поверенного в делах», — объяснил отсутствие посла глава ведомства.

Работа эстонского посольства в Белоруссии все еще важна, несмотря на существенное ограничение выдачи виз, заявил генеральный директор департамента по связям с общественностью МИД Михкель Тамм. По его словам, при существующих разногласиях между странами Минск продолжает оказывать значительное влияние на безопасность прибалтийской республики.

Заместитель главы эстонского посольства Индрек Таранд в свою очередь сказал, что на практике между двумя государствами по-прежнему доминирует консульская работа. «Страна, граничащая с нашими важными союзниками — Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, в какой-то степени важна для нас», — добавил он.

11 августа стало известно, что Эстония закрыла границы для граждан России, которым ранее выдала шенгенскую визу. В МИД страны уточнили, что для ряда граждан будут сделаны исключения.

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Алевтина Запольская
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