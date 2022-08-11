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Минобороны сообщило о подавлении трех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Минобороны России заявило о подавлении трех взводов РСЗО «Град» в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные подавили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, также были подавлены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30.

Кроме того, в Минобороны заявили, что истребительной авиацией ВКС России был сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области.

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Сергей Истомин
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