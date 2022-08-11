Пьяная россиянка на улице избила двухмесячного сына

Жительница Петербурга на глазах у прохожих избила двухмесячного сына, ребенок в реанимации

В районе Купчино на юге Санкт-Петербурга пьяная женщина на глазах у прохожих избила двухмесячного сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к полицейским обратился мужчина. Россиянин рассказал, что на Пловдивской улице мать издевается над младенцем.

Прибывшие на место оперативники задержали 28-летнею жительницу Петербурга. Вместе с маленьким сыном ее доставили в отделение полиции. Спустя час мальчика госпитализировали в больницу имени Филатова. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое и поместили в реанимацию.

Двухмесячному мальчику диагностировали отек мозга, перелом лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину. По предварительной версии, женщина уронила сына с рук.

Ее отпустили под обязательство о явке, другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пьяная жительница Нижегородской области избила сына-первоклассника в подъезде дома. Следователи проводили проверку по данному факту.