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Пьяная россиянка на улице избила двухмесячного сына

Жительница Петербурга на глазах у прохожих избила двухмесячного сына, ребенок в реанимации

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В районе Купчино на юге Санкт-Петербурга пьяная женщина на глазах у прохожих избила двухмесячного сына. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к полицейским обратился мужчина. Россиянин рассказал, что на Пловдивской улице мать издевается над младенцем.

Прибывшие на место оперативники задержали 28-летнею жительницу Петербурга. Вместе с маленьким сыном ее доставили в отделение полиции. Спустя час мальчика госпитализировали в больницу имени Филатова. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое и поместили в реанимацию.

Двухмесячному мальчику диагностировали отек мозга, перелом лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину. По предварительной версии, женщина уронила сына с рук.

Ее отпустили под обязательство о явке, другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пьяная жительница Нижегородской области избила сына-первоклассника в подъезде дома. Следователи проводили проверку по данному факту.

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Анна Щербакова
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