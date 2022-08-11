Россиянин забил до смерти молотком пожилую соседку и спрятал ее тело в диване

В Нижнем Новгороде мужчина убил молотком пожилую соседку и спрятал ее тело в диване

В Нижнем Новгороде задержали 62-летнего мужчину за убийство 72-летней пенсионерки. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 августа в квартире дома на улице Сергея Есенина Канавинского района пьяные соседи поссорились, и фигурант несколько раз ударил молотком по голове пожилую женщину, нанеся ей смертельные ранения. Затем он спрятал тело погибшей в раздвижном диване.

Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 49-летнего местного жителя, который убил 43-летнюю жену и сымитировал ее суицид.