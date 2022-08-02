Москвич забил супругу до смерти и решил сымитировать ее суицид

В Москве 49-летний мужчина забил супругу до смерти и попытался сымитировать ее суицид

В Москве задержали 49-летнего местного жителя, который убил 43-летнюю жену и сымитировал ее суицид. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром в полицию позвонили очевидцы и рассказали о выпавшей из окна женщине. Правоохранители прибыли в поселок Знамя Октября, где обнаружили тело и направили его в морг на экспертизу. Вскоре стало ясно, что это было убийство, а не суицид — причиной смерти женщины стали травмы, нехарактерные для падения с высоты.

Полицейские задержали мужа погибшей. Как оказалось, супруги поссорились, и мужчина стулом несколько раз ударил избранницу по голове, нанеся ей смертельные ранения, после чего решил скрыть преступление и выбросил тело из окна пятого этажа. Он полностью признал вину, уточняет официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что в Москве суд дал 12 лет колонии мужчине, убившему бывшую жену на глазах у двоих детей.