Россиянину дали 12 лет за убийство бывшей жены на глазах у малолетних детей

В Москве суд дал 12 лет колонии мужчине, убившему бывшую жену на глазах у двоих детей

В Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя за расправу над бывшей женой на глазах у девятилетнего сына и шестилетней дочери. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Россиянин Юрий Диденко признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить родственникам погибшей 5,2 миллиона рублей.

По данным ведомства, с августа 2019 года мужчина задумал убить экс-супругу из-за семейных конфликтов. 2 февраля 2021 года во дворе жилого дома на Янтарном проезде он на глазах у двоих детей ударил женщину по голове, после чего та упала. Затем он не менее 27 раз ударил ножом в голову, шею, грудь и живот жертвы. От полученных травм она скончалась в больнице спустя несколько недель.

Отмечается, что в результате психической травмы у детей убитой диагностировали расстройство адаптации.