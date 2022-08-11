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Россиянин убил молотком сожительницу и вызвал полицию

В Краснодаре 47-летний мужчина забил до смерти молотком сожительницу и вызвал полицию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре полицейские задержали 47-летнего местного жителя за убийство 45-летней знакомой. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 9 августа в квартире одного из домов на улице Азовской сожители поссорились, и фигурант несколько раз ударил женщину молотком по голове и в грудь, нанеся ей смертельные травмы. Когда напавший понял, что убил сожительницу, он вызвал скорую и полицию.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам лишения свободы 41-летнего местного жителя за убийство сожительницы.

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Екатерина Власова
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