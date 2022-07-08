Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии

В Екатеринбурге мужчина зарезал сожительницу в общежитии и получил восемь лет колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам лишения свободы 41-летнего местного жителя за убийство сожительницы. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В начале октября 2021 года в общежитии на улице Братская мужчина поссорился со своей сожительницей. Женщина приревновала его и начала оскорблять, поэтому фигурант решил убить ее, для чего пошел на склад магазина, в котором работал. Мужчина нашел нож, вернулся к сожительнице и ударил им в шею и спину женщины, нанеся ей смертельные ранения. После этого он забрал телефон убитой и ключи от комнаты, а затем скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что в Ессентуках суд приговорил к 13 годам лишения свободы ранее судимого 43-летнего мужчину за убийство сожителя своей бывшей возлюбленной.

Синдром отмены: Россия



