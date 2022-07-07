Бывший заключенный российской колонии получил 13 лет за убийство соперника

В Ессентуках бывший заключенный забил до смерти сожителя бывшей девушки

В Ессентуках суд приговорил к 13 годам лишения свободы ранее судимого 43-летнего мужчину за убийство сожителя своей бывшей возлюбленной. Об этом в четверг, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

Мужчина будет отбывать наказание в российской колонии особого режима. По данным ведомства, 18 июля 2020 года пьяный мужчина ночью подкараулил соперника у дома экс-возлюбленной и вступил с ним в конфликт, после чего не менее девяти раз ударил его ногами, руками и камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Известно, что в 2018 году фигурант отбывал наказание в исправительной колонии за избиение того же мужчины и продумывал там план мести.

Ранее стало известно, что в Котельниковском районе Волгоградской области ранее судимый 21-летний местный житель застал жену с любовником и вонзил ему нож в печень.