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Россиянин застал жену с любовником и вонзил ему нож в печень

Под Волгоградом ревнивый муж застал супругу с любовником и ударил его ножом в печень

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Котельниковском районе Волгоградской области правоохранители задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя, который причинил тяжкий вред здоровью 28-летнему мужчине, вонзив в того нож. Об этом во вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 30 июня 2022 года парень вернулся домой, где застал жену в постели с другим. Ревнивый супруг схватил со стола нож и ударил любовника в живот, после чего скрылся с места преступления. Женщина вызвала скорую помощь, благодаря чему пострадавшего удалось спасти. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение с повреждением печени и обратились в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчина застал жену в постели с другом и убил ее, а любовника ранил.

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Екатерина Власова
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