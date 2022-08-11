Момент ДТП с четырьмя погибшими в российском регионе попал на видео

Четыре человека погибли в столкновении трех легковых машин в Красноярском крае

Четыре человека погибли в столкновении легковых автомобилей BMW, Honda и Chevrolet в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, авария произошла на 24 километре Северного шоссе. В результате ДТП скончались три пассажира и водитель автомобиля Honda. Владельца Chevrolet госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Момент ДТП попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск». На записи видно, что одна из машин, совершая обгон, задевает правым боком автомобиль на своей полосе, после чего выезжает на встречку и сталкивается с еще одним транспортным средством.

Ранее в Волгоградской области три человека погибли в результате столкновения фуры Mercedes и двух легковых автомобилей BMW и Ford. Удар был такой силы, что обломки машин раскидало в радиусе нескольких метров.